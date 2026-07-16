Турнир ATP-250 в Бостаде: расписание матчей 16 июля

Сегодня, 16 июля, в Бостаде, Швеция, состоится четвёртый игровой день грунтового турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей дня.

Теннис. ATP-250, грунт, Бостад. Расписание игрового дня на 16 июля (время – мск)

12:00. Николоз Басилашвили (Грузия) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, 7);

13:30. Андрей Рублёв (Россия, 1) — Андреа Пеллегрино (Италия);

15:00. Алехандро Табило (Чили, 3) – Лаутаро Мидон (Аргентина, Q);

16:30. Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Себастьян Баэс (Аргентина, 8).

Действующим чемпионом турнира в Бостаде является итальянец Лучано Дардери.

Видео: российский теннис на Олимпиадах.