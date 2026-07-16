Турнир WTA-250 в Афинах: расписание матчей 16 июля

Сегодня, 16 июля, в Афинах, Греция, состоится четвёртый игровой день турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей дня.

Теннис. WTA-250, хард, Афины. Расписание игрового дня на 16 июля (время – мск):

17:30. Алина Корнеева (Россия) — Энн Ли (США, 2);

17:30. Тереза Валентова (Чехия, 7) — Александра Саснович (Беларусь);

19:30. Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — Кароль Монне (Франция);

21:00. Клара Таусон (Дания, 1) — Мирьяна Тона (Италия, LL).

Призовой фонд турнира в Афинах составляет € 246 388. Соревнования продлятся до 19 июля.

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