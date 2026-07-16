Турнир WTA-250 в Яссах: расписание матчей 16 июля

Сегодня, 16 июля, в Яссах, Румыния, состоятся встречи второго круга грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей дня.

Теннис. WTA-250, грунт, Яссы. Расписание игрового дня на 16 июля (мск)

13:00. Маяр Шериф (Египет) — Кайтлин Кеведо (Испания).

14:30. Александра Олейникова (Украина) — Елена Приданкина (Россия).

17:30. Алевтина Ибрагимова (Россия) — Паула Бадоса (Испания).

19:00. Панна Удварди (Венгрия) — Катаржина Кава (Польша).

Турнир проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований в Яссах является 204-я ракетка мира представительница Румынии Ирина Бегу.