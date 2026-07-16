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Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание матчей 16 июля

Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание матчей 16 июля
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Сегодня, 16 июля, в Гштааде, Швейцария, состоится четвёртый игровой день грунтового турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей дня.

Теннис. ATP-250, грунт, Гштаад. Расписание игрового дня на 16 июля (время – мск)

11:30. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, 6) — Миомир Кецманович (Сербия);
13:00. Жайме Фария (Португалия) — Каспер Рууд (Норвегия, 2);
15:00 (доигровка). Жером Ким (Швейцария, WC) — Стефанос Циципас (Греция) — 4:6, 7:6 (7:2), 5:5;
16:00. Александр Бублик (Казахстан, 1) — Кентен Алис (Франция);
18:30. Александр Шевченко (Казахстан) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария).

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