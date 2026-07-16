15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я тебя просто обожаю». Дель Потро обратился к Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ

«Я тебя просто обожаю». Дель Потро обратился к Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинский Хуан-Мартин дель Потро обратился к 39-летнему нападающему и капитану сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси после выхода команды в финал чемпионата мира 2026 года.

«Спасибо, Лео! Я тебя просто обожаю», — написал Дель Потро на своей странице в соцсети X.

В полуфинальном матче Аргентина со счётом 2:1 обыграла Англию. Месси был признан лучшим игроком этой встречи. За время, проведённое на поле, форвард отметился двумя результативными передачами на 85-й и 90+2-й минутах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

В финале турнира южноамериканская команда сыграет с Испанией. Матч пройдёт 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android