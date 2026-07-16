«Я тебя просто обожаю». Дель Потро обратился к Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинский Хуан-Мартин дель Потро обратился к 39-летнему нападающему и капитану сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси после выхода команды в финал чемпионата мира 2026 года.

«Спасибо, Лео! Я тебя просто обожаю», — написал Дель Потро на своей странице в соцсети X.

В полуфинальном матче Аргентина со счётом 2:1 обыграла Англию. Месси был признан лучшим игроком этой встречи. За время, проведённое на поле, форвард отметился двумя результативными передачами на 85-й и 90+2-й минутах.

В финале турнира южноамериканская команда сыграет с Испанией. Матч пройдёт 19 июля.