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Карлос Алькарас показал, как проводит время на отдыхе

Карлос Алькарас показал, как проводит время на отдыхе
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас показал, как проводит время на отдыхе. Он опубликовал соответствующую подборку фото на своей странице в соцсети.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Алькарас не выходил на корт в официальном матче с середины апреля из-за травмы запястья. Карлос пропустил два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» (не защитил титул) и Уимблдон (не защитил очки за финал). Из-за этого испанец опустился со второй строчки мирового рейтинга на третью.

Ранее стало известно, что Алькарас заявился на «Мастерс» в Цинциннати, который пройдёт с 11 по 23 августа. Карлос — действующий чемпион соревнований.

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