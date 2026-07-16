Карлос Алькарас показал, как проводит время на отдыхе

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас показал, как проводит время на отдыхе. Он опубликовал соответствующую подборку фото на своей странице в соцсети.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

Алькарас не выходил на корт в официальном матче с середины апреля из-за травмы запястья. Карлос пропустил два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» (не защитил титул) и Уимблдон (не защитил очки за финал). Из-за этого испанец опустился со второй строчки мирового рейтинга на третью.

Ранее стало известно, что Алькарас заявился на «Мастерс» в Цинциннати, который пройдёт с 11 по 23 августа. Карлос — действующий чемпион соревнований.