Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас показал, как проводит время на отдыхе. Он опубликовал соответствующую подборку фото на своей странице в соцсети.
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Фото: из личного архива Карлоса Алькараса
Алькарас не выходил на корт в официальном матче с середины апреля из-за травмы запястья. Карлос пропустил два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» (не защитил титул) и Уимблдон (не защитил очки за финал). Из-за этого испанец опустился со второй строчки мирового рейтинга на третью.
Ранее стало известно, что Алькарас заявился на «Мастерс» в Цинциннати, который пройдёт с 11 по 23 августа. Карлос — действующий чемпион соревнований.