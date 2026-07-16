Карлос Алькарас стал теннисистом года по версии телеканала ESPN

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас стал победителем премии ESPY от телеканала ESPN в номинации «Теннисист года».

Среди его конкурентов за победу в номинации были первые ракетки мира Янник Синнер и Арина Соболенко, а также чемпионка двукратная чемпионка ТБШ Елена Рыбакина.

ESPY — это ежегодная американская премия от телеканала ESPN, которую присуждают лучшим спортсменам и командам прошедшего года. Церемония вручения наград состоялась 15 июля. Среди других победителей: фигуристка Алиса Лью, баскетболисты Джейлен Брансон и Стефен Карри, футболист Лионель Месси и другие.