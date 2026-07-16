«Не сомневаюсь, что он вернётся на свой прежний уровень». Крайчек — о травме Алькараса

Чемпион Уимблдона 1996 года недерландский теннисист Рихард Крайчек высказался о восстановлении семикратного чемпиона ТБШ Карлоса Алькараса после травмы запястья.

«Пока информации не так много. Травмы запястья и локтя всегда сложнее остальных. У меня самого была травма локтя. После таких повреждений очень тяжело вернуться к игре. Начинаешь понемногу бить по мячу, но приходится двигаться шаг за шагом. Это совсем не то же самое, что разрыв связок голеностопа, когда тебе сразу говорят: три-четыре месяца – и вернёшься. Там сроки обычно понятны.

Поэтому здесь нужно немного больше времени. Но Карлос молод, и, думаю, организм у него хорошо восстанавливается. Не сомневаюсь, что он снова будет играть и вернётся на свой прежний уровень. Вопрос только в сроках. Успеет ли он к североамериканской хардовой серии? Или уже к турнирам в зале? Но, думаю, это точно случится ещё в этом году», – приводит слова Крайчека Tennis 365.

Ранее стало известно, что Алькарас планирует возвращение в тур на «Мастерсе» в Цинциннати.