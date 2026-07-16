Бурручага прокомментировал победу над Коболли во втором круге турнира в Умаге
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67-я ракетка мира аргентинец Роман Андрес Бурручага прокомментировал победу над девятой ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли во втором круге турнира категории ATP-250 в Умаге. Матч закончился со счётом 6:2, 6:4.
Умаг. 2-й круг
15 июля 2026, среда. 20:05 МСК
9
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
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67
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага
«Думаю, я провёл отличный матч. Флавио – очень сильный игрок. Он совсем недавно дошёл до финала «Ролан Гаррос», так что сейчас находится в отличной форме и очень уверен в себе. Мне кажется, сегодня я сыграл действительно здорово. Возможно, это вообще был один из моих лучших матчей в сезоне. Поэтому я очень доволен», – сказал Бурручага в интервью на корте.
Для аргентинца эта победа стала первой над соперником из топ-10. В следующем матче на турнире в Умаге Роман встретится с соотечественником Камило Уго Карабельи.
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