Бурручага прокомментировал победу над Коболли во втором круге турнира в Умаге

67-я ракетка мира аргентинец Роман Андрес Бурручага прокомментировал победу над девятой ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли во втором круге турнира категории ATP-250 в Умаге. Матч закончился со счётом 6:2, 6:4.

«Думаю, я провёл отличный матч. Флавио – очень сильный игрок. Он совсем недавно дошёл до финала «Ролан Гаррос», так что сейчас находится в отличной форме и очень уверен в себе. Мне кажется, сегодня я сыграл действительно здорово. Возможно, это вообще был один из моих лучших матчей в сезоне. Поэтому я очень доволен», – сказал Бурручага в интервью на корте.

Для аргентинца эта победа стала первой над соперником из топ-10. В следующем матче на турнире в Умаге Роман встретится с соотечественником Камило Уго Карабельи.