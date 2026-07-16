Каспер Рууд вышел в 1/4 финала турнира в Гштааде
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13-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария, переиграв 92-ю ракетку мира Жайме Фарию (Португалия) во втором круге. Матч закончился со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.
Гштаад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 14:05 МСК
92
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
13
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Рууд два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 13. Фария сделал шесть эйсов, четыре двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из шести.
Следующим соперником Рууда станет аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло, занимающий 45-е место в рейтинге ATP.
Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующий чемпион — 11-я ракетка мира Александр Бублик (Казахстан).
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