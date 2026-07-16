Каспер Рууд вышел в 1/4 финала турнира в Гштааде

13-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария, переиграв 92-ю ракетку мира Жайме Фарию (Португалия) во втором круге. Матч закончился со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Рууд два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 13. Фария сделал шесть эйсов, четыре двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Рууда станет аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло, занимающий 45-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующий чемпион — 11-я ракетка мира Александр Бублик (Казахстан).