15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жайме Фария — Каспер Рууд, результат матча 16 июля 2026, счёт 1:2, второй круг ATP-250 в Гштааде

Каспер Рууд вышел в 1/4 финала турнира в Гштааде
Комментарии

13-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария, переиграв 92-ю ракетку мира Жайме Фарию (Португалия) во втором круге. Матч закончился со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.

Гштаад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 14:05 МСК
Жайме Фария
92
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 1 		6 6
         
Каспер Рууд
13
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Рууд два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 13. Фария сделал шесть эйсов, четыре двойные ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Рууда станет аргентинец Хуан-Мануэль Серундоло, занимающий 45-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующий чемпион — 11-я ракетка мира Александр Бублик (Казахстан).

Календарь турнира в Гштааде
Сетка турнира в Гштааде
Материалы по теме
Медведев и Хачанов переходят на хард, а Рублёв — на грунт. Расписание турниров июля
Медведев и Хачанов переходят на хард, а Рублёв — на грунт. Расписание турниров июля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android