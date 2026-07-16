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Александра Олейникова — Елена Приданкина, результат матча 16 июля 2026, счёт 2:0, второй круг WTA-250 в Яссах

Россиянка Елена Приданкина проиграла во втором круге турнира WTA-250 в Яссах
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Российская теннисистка Елена Приданкина проиграла украинке Александре Олейниковой во втором круге турнира серии WTA-250 в Яссах, Румыния. Матч закончился со счётом 1:6, 2:6.

Яссы. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 15:20 МСК
Александра Олейникова
52
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Елена Приданкина
201
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Приданкина не сделала эйсов, допустив при этом шесть двойных ошибок и реализовав два брейк-пойнта из шести. Олейникова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 13.

Следующей соперницей Олейниковой станет француженка Клара Бюрель, занимающая 630-е в рейтинге WTA.

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой является румынка Ирина Бегу.

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