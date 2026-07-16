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Андрей Рублёв — Андреа Пеллегрино, результат матча 16 июля 2026, счёт 2:1, 2-й круг; ATP 250 Бостад

Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в Бостаде
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16-я ракетка мира мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира серии ATP-250 в Бостаде, в матче второго круга переиграв итальянца Андреа Пеллегрино, занимающего в мировом рейтинге 138-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:3.

Бостад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 7 6
6 3 		7 9 3
         
Андреа Пеллегрино
138
Италия
Андреа Пеллегрино
А. Пеллегрино

По ходу матча Рублёв 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из семи заработанных. Пеллегрино сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки, а также не заработал ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником Рублёва станет победитель в матче между Йеспером де Йонгом (Нидерланды) и Себастьяном Баэсом (Аргентина).

Турнир в Бостаде проходит с 13 по 19 июля. Действующий чемпион — Лучано Дардери (Италия).

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