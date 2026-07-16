Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Гштааде
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85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Гштааде, одолев во втором круге швейцарца Жерома Кима, занимающего в мировом рейтинге 186-е место. Встреча соперников стартовала днём ранее и была доиграна в четверг из-за наступившей накануне вечером темноты, матч завершился со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).
Гштаад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 16:55 МСК
186
Жером Ким
Ж. Ким
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|6 5
|
|6 2
|7 7
85
Стефанос Циципас
С. Циципас
По ходу встречи Ким сделал восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок, а также не заработал ни одного брейк-пойнта. Циципас подал навылет семь раз, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх.
В следующем круге Циципас сразится с французом Артуром Риндеркнешем.
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