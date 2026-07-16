Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Гштааде

85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Гштааде, одолев во втором круге швейцарца Жерома Кима, занимающего в мировом рейтинге 186-е место. Встреча соперников стартовала днём ранее и была доиграна в четверг из-за наступившей накануне вечером темноты, матч завершился со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

По ходу встречи Ким сделал восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок, а также не заработал ни одного брейк-пойнта. Циципас подал навылет семь раз, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Циципас сразится с французом Артуром Риндеркнешем.