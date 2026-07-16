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Жером Ким — Стефанос Циципас, результат матча 16 июля 2026, счёт 1:2, 2-й круг; ATP 250 Гштаад

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Гштааде
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85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Гштааде, одолев во втором круге швейцарца Жерома Кима, занимающего в мировом рейтинге 186-е место. Встреча соперников стартовала днём ранее и была доиграна в четверг из-за наступившей накануне вечером темноты, матч завершился со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

Гштаад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 16:55 МСК
Жером Ким
186
Швейцария
Жером Ким
Ж. Ким
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 6 5
6 		6 2 7 7
         
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

По ходу встречи Ким сделал восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок, а также не заработал ни одного брейк-пойнта. Циципас подал навылет семь раз, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Циципас сразится с французом Артуром Риндеркнешем.

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