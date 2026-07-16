Беккер и Навратилова отреагировали на возможное возвращение Алькараса в тур

Обладатель шести титулов турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Борис Беккер и чемпионка 18 мэйджоров американка Мартина Навратилова отреагировали на новость о возможном возвращении испанца Карлоса Алькараса к соревнованиям. Ранее стало известно, что Алькарас может вернуться в тур на «Мастерсе» в Цинциннатти.

«Наконец-то хорошие новости от Алькараса. Надеюсь он сможет вернуться к турниру в Цинциннатти и US Open. Скрестил пальцы», – написал Беккер в своём аккаунте в социальной сети Х.

«Действительно отличная новость», – ответила на его сообщение Навратилова.

Алькарас не играет с 14 апреля — на турнире в Барселоне он получил травму правого запястья. Из-за неё испанец пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также не выступил на «Ролан Гаррос» — 2026 и Уимблдоне-2026.