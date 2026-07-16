«Уимблдон — мой второй турнир на траве». Юниорка Анна Пушкарёва — о победе на «Шлеме»

17-летняя россиянка Анна Пушкарёва призналась, что её подготовка перед победным Уимблдоном была короткой.

«Ничего особенного [в подготовке] выделить не могу. Пытались что-то совсем чуть-чуть подкорректировать, но у нас и не было возможности тренироваться на траве. Я проиграла на старте турнира перед Уимблдоном [J300 в Рохэмптоне] и смогла потренироваться только там.

Уимблдон – лишь второй мой турнир на траве в карьере. Первый – в Рохэмптоне перед ним», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Анной читайте на «Чемпионате» утром в пятницу, 17 июля, в 8:00 мск.