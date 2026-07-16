Пушкарёва ответила, был ли у неё чемпионский танец после победы на Уимблдоне

Чемпионка юниорского Уимблдона-2026 Анна Пушкарёва рассказала, пришлось ли ей на балу танцевать с победителем турнира у юношей Джорданом Ли.

«Нас, слава богу, не заставляли танцевать, потому что, думаю, был бы конфуз. Уверена, он тоже к этому не готовился, как и я. Так что всем лучше от того, что мы не танцевали (смеётся)», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В финале юниорского Уимблдона-2026 Джордан Ли обыграл сына двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» австралийца Ллейтона Хьютта – Круза – со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

Полную версию интервью с Анной читайте на «Чемпионате» утром в пятницу, 17 июля, в 8:00 мск.