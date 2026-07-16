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Рафаэль Надаль рассказал, за игрой каких теннисистов следил в детстве

Рафаэль Надаль рассказал, за игрой каких теннисистов следил в детстве
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22-кратный чемпион мэйджоров, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, за игрой каких теннисистов он следил в детстве.

«Когда я был ребёнком, была эпоха Пита Сампраса и Андре Агасси, а ещё Карлоса Мойи. Он тоже с Майорки, поэтому я много времени проводил, тренируясь вместе с ним и просто получая удовольствие. Карлос сыграл очень важную роль в моей жизни», – сказал Надаль в видео на YouTube-канале E1 Series.

40-летний Надаль завершил свою профессиональную теннисную карьеру в ноябре 2024 года после поражения сборной Испании в четвертьфинале розыгрыша Кубка Дэвиса. В последнем матче карьеры испанец проиграл Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

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