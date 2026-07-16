Южный ответил, удивился ли, что никто из россиян не вышел в 1/4 финала на Уимблдоне-2026

Бывшая восьмая ракетка мира, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, теннисист и тренер Михаил Южный ответил, стал ли для него сюрпризом невыход россиян в 1/4 финала минувшего Уимблдона.

— В этом году на Уимблдоне никто из российских теннисистов не смог дойти до четвертьфинала. Неожиданный итог?

— Скорее, нет. В последнее время наши ребята показывают волнообразные результаты: где-то лучше, где-то – хуже. И предсказать, кто как сыграет на конкретном турнире, тем более на травяном мэйджоре, где всегда бывает немало сюрпризов, очень тяжело. Причины поражений у каждого свои. Но можно отметить, что все четверо проиграли соперникам, которые в Лондоне выступили очень хорошо. Например, Карен Хачанов в пяти партиях уступил Флавио Коболли — финалисту «Ролан Гаррос». Этот итальянец проявил себя универсалом, способным успешно выступать на любом покрытии.

Андрей Рублев на тай-брейке пятого сета не справился с Романом Сафиуллиным, который, в свою очередь, сам провел великолепный турнир и уступил лишь Новаку Джоковичу. Что касается Даниила Медведева, то Ян-Леннард Штруфф всегда умел играть на траве и был опасен для любого. Медведев три раза не смог подать на партию. Но делать на основе этой его неудачи какие-то выводы я бы не стал, – цитирует Южного «Коммерсантъ».