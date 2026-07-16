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Надаль: уже в 18 лет у меня возникли серьёзные проблемы со стопой

Надаль: уже в 18 лет у меня возникли серьёзные проблемы со стопой
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22-кратный чемпион мэйджоров, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, как тяжёлый график турниров сказался на его здоровье в начале карьеры.

— Вы столько лет путешествовали по всему миру. Это тяжело сказывалось на вашем организме?
— Да, путешествия были непростыми, но ещё тяжелее была сама интенсивность тенниса. К тому же я начал слишком рано. Я стал профессионалом в 15 лет. А уже в 18 лет у меня возникли серьёзные проблемы со стопой, из-за которой я долго мучился.

— Что именно произошло со стопой?
— У меня была деформация малоберцовой кости. Вместо нормального положения кость была смещена, из-за чего в итоге произошёл полный стрессовый перелом. И я уже не мог это исправить, – сказал Надаль в видео на YouTube-канале E1 Series.

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