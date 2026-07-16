«У Ромы среди наших самый тернистый путь». Южный — об успехе Сафиуллина на Уимблдоне

Бывшая восьмая ракетка мира, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, теннисист и тренер Михаил Южный высказался о спортивных перспективах Романа Сафиуллина после успешного относительно остальных россиян выступления на Уимблдоне. Сафиуллин в четвёртом круге проиграл Новаку Джоковичу (6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6), попав в основную сетку в статусе квалифаера.

— Единственным россиянином, порадовавшим на Уимблдоне в этом году, стал Роман Сафиуллин, начавший с квалификации, выигравший три подряд матча в пяти сетах и дошедший до четвёртого круга. Есть ли у него потенциал для попадания в первую двадцатку?

— У Романа среди всех наших нынешних теннисистов самый тернистый путь. Когда другие громко заявили о себе, он боролся с травмами. Трава подходит Сафиуллину по манере игры, у Ромы, как говорится, всегда летел мяч, и не случайно три года назад он был в четвертьфинале Уимблдона. К тому же это очень самоотверженный игрок. Его отличали трудолюбие, упорство и умение добиваться результата любой ценой.

В общем, Рома — большой молодец, хотя по поводу его перспектив в рейтинге я бы с прогнозами не спешил. Уимблдон – всего лишь один турнир, дальше будет только сложнее. Кроме того, первая десятка или двадцатка подразумевает особый образ жизни, которого ты должен придерживаться не пару месяцев, а постоянно. Требуется наличие самодисциплины, концентрации, мотивации, и при этом нужно оставаться здоровым. Ведь при прочих равных условиях преимущество всегда имеют те, кто избегает травм, – приводит слова Южного «Коммерсантъ».