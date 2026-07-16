Алина Корнеева уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Афинах, обыграв Энн Ли

90-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в четвертьфинальную стадию турнира категории WTA-250 в Афинах, одержав во втором круге уверенную победу над американкой Энн Ли, занимающей в мировом рейтинге 31-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

По ходу матча Корнеева сделала два эйса, допустила аналогичное количество двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Ли ни разу не подала навылет, также допустила две двойные ошибки, а также реализовала оба заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Корнеева сразится с победительницей матча между Терезой Валентовой и Александрой Саснович.