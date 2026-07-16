Клейстерс — об Иге Швёнтек: она оказывает на себя слишком большое давление

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс поделилась мнением о психологическом состоянии польской теннисистки Иги Швёнтек, отметив, что она испытывает слишком сильное внутреннее давление.

«Даже после победы в первом круге Уимблдона, несмотря на то что она была действующей чемпионкой, казалось, будто она испытала огромное облегчение просто от того, что прошла дальше. Это показывает, насколько сильное напряжение она испытывает из-за желания побеждать и выиграть ещё один турнир «Большого шлема».

Именно так это выглядит для меня. Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но, думаю, очень тяжело находиться под таким давлением. Конечно, есть ожидания со стороны окружающих, однако, как мне кажется, бо́льшую часть этого давления она создаёт себе сама. Всё потому, что она настолько великая теннисистка и долгое время доминировала в туре. Но мне кажется, эта внутренняя напряжённость уже буквально проникла в её сознание и тело.

Когда она играет, у меня никогда не возникает ощущения, что ей комфортно и что она уверена в себе. Скорее кажется, что она постоянно заставляет себя: «Мне нужно стараться ещё сильнее, быстрее работать ногами».

Это не всегда самый эффективный и естественный способ играть. Раньше, когда она доминировала, её теннис выглядел гораздо более свободным и лёгким», – приводит слова Клейстерс Tennis Head.