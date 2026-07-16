Бублик: современные 17-18-летние теннисисты уничтожили бы мою молодую версию

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик оценил уровень современного тенниса, отметив, что он сильно отличается от той игры, которая была 10 лет назад.

«До сих пор помню, когда только начинал выступать в туре: 30 игроков из топ-100 ездили без физиотерапевтов — только с тренером или друзьями. Сегодня, насколько я знаю, таких уже нет, хотя я тренируюсь со многими ребятами. Но это только начало: физиотерапевт, фитнес-тренер, психолог. Это видно даже в раздевалке — всё стало гораздо профессиональнее.

Сегодняшние 16-17-летние физически сильнее и лучше подготовлены. Я попал в топ-100 в 19 лет, то есть я был не самым плохим игроком…

Эти 17-летние просто уничтожили бы мою молодую версию. Это даже смешно. 10 лет назад в туре были игроки, которые входили в топ-20, однако у них были невероятные слабые стороны. Сейчас такого уже нет. Сегодня у тебя идеальные спортсмены: подача 220 км/ч, мощный форхенд, нормальное движение по корту. Это вообще нельзя сравнивать с тем временем.

Гаэль Монфис недавно сделал отличное сравнение: с точки зрения атлетизма и профессионализма изменения настолько огромны, словно теннис перешёл от деревянных ракеток к современным технологиям. Гаэль достаточно долго играет, чтобы самому это почувствовать (смеётся), – приводит слова Бублика Tennis Magazin.