Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала турнира в Бостаде после победы над Пеллегрино
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, вышедший в четвертьфинал турнира АТР-250 в Бостаде после победы над итальянцем Андреа Пеллегрино в трёхсетовом матче, прокомментировал исход встречи.
Бостад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 15:10 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 7
|6
|
|7 9
|3
138
Андреа Пеллегрино
А. Пеллегрино
«Матч был действительно сложным. Я немного утратил уверенность в себе, потому что результаты за последние пару недель были не очень хорошими, и за это время не особо много играл в теннис. Важная игра», – приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.
В следующем круге турнира в Бостаде Рублёву предстоит сразиться с победителем матча между Себастьяном Баэсом и Йеспером де Йонгом. Турнир завершится 19 июля.
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