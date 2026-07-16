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Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала турнира в Бостаде после победы над Пеллегрино

Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала турнира в Бостаде после победы над Пеллегрино
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16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, вышедший в четвертьфинал турнира АТР-250 в Бостаде после победы над итальянцем Андреа Пеллегрино в трёхсетовом матче, прокомментировал исход встречи.

Бостад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 7 6
6 3 		7 9 3
         
Андреа Пеллегрино
138
Италия
Андреа Пеллегрино
А. Пеллегрино

«Матч был действительно сложным. Я немного утратил уверенность в себе, потому что результаты за последние пару недель были не очень хорошими, и за это время не особо много играл в теннис. Важная игра», – приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.

В следующем круге турнира в Бостаде Рублёву предстоит сразиться с победителем матча между Себастьяном Баэсом и Йеспером де Йонгом. Турнир завершится 19 июля.

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