Рублёв прокомментировал выход в 1/4 финала турнира в Бостаде после победы над Пеллегрино

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, вышедший в четвертьфинал турнира АТР-250 в Бостаде после победы над итальянцем Андреа Пеллегрино в трёхсетовом матче, прокомментировал исход встречи.

«Матч был действительно сложным. Я немного утратил уверенность в себе, потому что результаты за последние пару недель были не очень хорошими, и за это время не особо много играл в теннис. Важная игра», – приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.

В следующем круге турнира в Бостаде Рублёву предстоит сразиться с победителем матча между Себастьяном Баэсом и Йеспером де Йонгом. Турнир завершится 19 июля.