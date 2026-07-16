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Циципас — о выходе в 1/4 финала в Гштааде: был долгий матч, рад, что всё закончилось

Циципас — о выходе в 1/4 финала в Гштааде: был долгий матч, рад, что всё закончилось
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над швейцарцем Жеромом Кимом во втором круге турнира АТР-250 в Гштааде (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) в пользу грека и продолжалась 2 часа 29 минут.

Гштаад. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 16:55 МСК
Жером Ким
186
Швейцария
Жером Ким
Ж. Ким
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 6 5
6 		6 2 7 7
         
Стефанос Циципас
85
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Играть два дня — это больше похоже на матч по крикету. Я рад, что всё закончилось. Это был долгий поединок. Мы провели на корте очень много времени. Он провёл невероятную встречу со своей стороны и сильно усложнил мне задачу.

Немного странно ложиться спать, когда матч ещё не завершён. Я пытался представить, что буду делать сегодня, и, к счастью, это сработало довольно хорошо», – приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.

В четвертьфинале турнира в Гштааде Стефанос Циципас сразится с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

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