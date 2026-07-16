Циципас — о выходе в 1/4 финала в Гштааде: был долгий матч, рад, что всё закончилось

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над швейцарцем Жеромом Кимом во втором круге турнира АТР-250 в Гштааде (Швейцария). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) в пользу грека и продолжалась 2 часа 29 минут.

«Играть два дня — это больше похоже на матч по крикету. Я рад, что всё закончилось. Это был долгий поединок. Мы провели на корте очень много времени. Он провёл невероятную встречу со своей стороны и сильно усложнил мне задачу.

Немного странно ложиться спать, когда матч ещё не завершён. Я пытался представить, что буду делать сегодня, и, к счастью, это сработало довольно хорошо», – приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.

В четвертьфинале турнира в Гштааде Стефанос Циципас сразится с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.