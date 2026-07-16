Алевтина Ибрагимова в трёх сетах проиграла Бадосе на турнире WTA-250 в Яссах
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275-я ракетка мира российская теннисистка Алевтина Ибрагимова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-250 в Яссах, Румыния, уступив в матче второго круга испанке Пауле Бадосе (115-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 4:6.
Яссы. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 17:40 МСК
275
Алевтина Ибрагимова
А. Ибрагимова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|1
|6
115
Паула Бадоса
П. Бадоса
Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут. За время матча Алевтина Ибрагимова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Паула Бадоса сделала в игре шесть эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 28.
В четвертьфинале турнира в Яссах Паула Бадоса сразится с победительницей встречи Панна Удварди (Венгрия) – Катажина Кава (Польша).
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