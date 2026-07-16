15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алевтина Ибрагимова — Паула Бадоса, результат матча 16 июля 2026, счет 1:2, 2-й круг WTA-250 Яссы

Алевтина Ибрагимова в трёх сетах проиграла Бадосе на турнире WTA-250 в Яссах
Комментарии

275-я ракетка мира российская теннисистка Алевтина Ибрагимова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-250 в Яссах, Румыния, уступив в матче второго круга испанке Пауле Бадосе (115-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 4:6.

Яссы. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 17:40 МСК
Алевтина Ибрагимова
275
Россия
Алевтина Ибрагимова
А. Ибрагимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		1 6
         
Паула Бадоса
115
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Теннисистки провели на корте 2 часа 50 минут. За время матча Алевтина Ибрагимова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 13 брейк-пойнтов. Паула Бадоса сделала в игре шесть эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 28.

В четвертьфинале турнира в Яссах Паула Бадоса сразится с победительницей встречи Панна Удварди (Венгрия) – Катажина Кава (Польша).

Сетка турнира в Яссах
Календарь турнира в Яссах
Материалы по теме
«Соболенко не хватает стабильных соперниц в женском туре». Беседа с тренером Турсуновым
Эксклюзив
«Соболенко не хватает стабильных соперниц в женском туре». Беседа с тренером Турсуновым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android