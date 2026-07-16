Каспер Рууд прокомментировал выход в 1/4 финала турнира в Гштааде

13-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд прокомментировал выход в четвертьфинал турнира АТР-250 в Гштааде, Швейцария. Во втором круге турнира Рууд обыграл португальца Жайме Фарию со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.
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«Иногда сложно понять, в какой момент появляется нужное ощущение и ты начинаешь выигрывать несколько геймов подряд. Ты стараешься от первого мяча до последнего, однако в середине второго сета у меня, к счастью, что-то изменилось.
Мне пришлось очень сильно бороться. Если бы я провёл один плохой гейм во втором сете, а он хорошо подавал, всё могло бы закончиться, и мне пришлось бы ехать домой. Но, к счастью, я могу остаться здесь ещё ненадолго», – приводит слова Рууда пресс-служба АТР.
За выход в полуфинал турнира Рууд поспорит с аргентинцем Хуан-Мануэлем Серундоло, занимающим 45-е место в рейтинге ATP.
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