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Пять россиянок заявлены на «тысячник» в Цинциннати

Пять россиянок заявлены на «тысячник» в Цинциннати
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Пресс-служба турнира категории WTA-1000, который пройдёт в американском Цинциннати с 11 по 23 августа, опубликовала список участниц, заявленных на турнир. Среди них числятся пять россиянок: Мирра Андреева (пятая ракетка мира), Диана Шнайдер (18-я), Екатерина Александрова (19-я), Анна Калинская (20-я) и Людмила Самсонова (69-я).

Действующей чемпионкой женского турнира в Цинциннати является польская теннисистка Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она одолела итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4. Также в эти даты в этом городе пройдёт мужской «Мастерс», действующим победителем которого является Карлос Алькарас.

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