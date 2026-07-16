«Мне кажется, остальные игроки уже сдались». Бублик — о доминировании Синнера и Алькараса

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о текущем раскладе сил в мужском теннисе, отметив, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас являются доминирующими игроками в туре.

– На турнирах «Большого шлема», где Синнер и Алькарас находятся в своей стихии и идеально подготовлены, у тебя практически нет шансов. Мне кажется, остальные игроки уже сдались — и я тоже. Поэтому цели меняются. Я недавно говорил об этом с тренером: победа на турнире «Большого шлема» почти недостижима, если они оба здоровы и находятся в форме. Моя цель — четвертьфинал, возможно, полуфинал. Тогда я уеду домой счастливым.

– Получается, что вы не верите в себя и большой титул, несмотря на талант?

– Нужно принять: ты не Новак Джокович. Ты не выиграешь столько же «Шлемов», сколько Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Нужно научиться принимать поражения и справляться с ними так, чтобы они не влияли на твою игру, – приводит слова Бублика Tennis Magazin.