Медведев, Рублёв и Хачанов заявлены на «Мастерс» в Цинциннати

Пресс-служба турнира категории «Мастерс», который пройдёт в американском Цинциннати с 11 по 23 августа, опубликовала список участников, заявленных на турнир. Среди них числятся три россиянина: Даниил Медведев (восьмая ракетка мира), Андрей Рублёв (16-я), Карен Хачанов (26-я).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Цинциннати является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который намерен вернуться в тур после восстановления от полученной травмы запястья именно на этом турнире.

Также в числе участниц женского «Мастерса», который пройдёт в эти же даты в этом городе, находятся пять россиянок: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова.