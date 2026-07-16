15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Барбора Крейчикова — Кароль Монне, результат матча 16 июля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; WTA 250 Афины

Крейчикова с «баранкой» обыграла Монне во втором круге турнира WTA-250 в Афинах
Комментарии

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова во втором круге турнира категории WTA-250 в Афинах с «баранкой» обыграла соперницу из Франции Кароль Монне, занимающую в мировом рейтинге 205-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Афины. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 19:40 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Кароль Монне
205
Франция
Кароль Монне
К. Монне

По ходу матча Крейчикова сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. Монне подала навылет один раз, допустила семь двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге турнира в Афинах Крейчикова сразится с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Сетка турнира в Афинах
Материалы по теме
Рублёв победно вернулся на грунт после провала на Уимблдоне. Это 6-й четвертьфинал в году
Рублёв победно вернулся на грунт после провала на Уимблдоне. Это 6-й четвертьфинал в году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android