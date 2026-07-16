Крейчикова с «баранкой» обыграла Монне во втором круге турнира WTA-250 в Афинах
Поделиться
32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова во втором круге турнира категории WTA-250 в Афинах с «баранкой» обыграла соперницу из Франции Кароль Монне, занимающую в мировом рейтинге 205-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:2.
Афины. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 19:40 МСК
32
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
205
Кароль Монне
К. Монне
По ходу матча Крейчикова сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. Монне подала навылет один раз, допустила семь двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из восьми.
В следующем круге турнира в Афинах Крейчикова сразится с Чжэн Циньвэнь из Китая.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июля 2026
-
21:21
-
20:59
-
20:55
-
20:31
-
20:28
-
20:08
-
20:00
-
19:36
-
19:25
-
19:08
-
18:52
-
18:51
-
18:44
-
18:22
-
18:19
-
17:52
-
17:51
-
17:31
-
17:29
-
16:48
-
16:44
-
14:37
-
13:12
-
11:03
-
10:23
-
09:45
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:17
-
09:13
-
00:44
-
00:30
- 15 июля 2026
-
23:46
-
23:28