Крейчикова с «баранкой» обыграла Монне во втором круге турнира WTA-250 в Афинах

32-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова во втором круге турнира категории WTA-250 в Афинах с «баранкой» обыграла соперницу из Франции Кароль Монне, занимающую в мировом рейтинге 205-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:0, 6:2.

По ходу матча Крейчикова сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. Монне подала навылет один раз, допустила семь двойных ошибок, а также реализовала один брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге турнира в Афинах Крейчикова сразится с Чжэн Циньвэнь из Китая.