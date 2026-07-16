Матч Бублика и Алиса в Гштааде отложен на пятницу из-за дождя
Поделиться
Матч турнира АТР-250 в Гштааде между 11-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом и французом Кентеном Алисом, занимающим в мировом рейтинге 90-е место, отложен на пятницу, 17 июля, из-за начавшегося дождя. Спортсмены успели провести два сета и перевести игру в решающую партию, счёт в которой дошёл до 6:5 в пользу Бублика. Первый сет выиграл казахстанец – 7:6 (7:4), второй остался за французом (6:4).
Гштаад. 2-й круг
17 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|5
90
Кентен Алис
К. Алис
Также на завтрашний день перенесён матч ещё одного казахстанского теннисиста Александра Шевченко и швейцарца Домининка Штефана Штрикера. Эти спортсмены остановили игру при счёте 4:3 в пользу Штрикера.
Гштаад. 2-й круг
17 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
100
Александр Шевченко
А. Шевченко
Остановлен
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
360
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июля 2026
-
22:42
-
22:30
-
22:00
-
21:59
-
21:41
-
21:21
-
20:59
-
20:55
-
20:31
-
20:28
-
20:08
-
20:00
-
19:36
-
19:25
-
19:08
-
18:52
-
18:51
-
18:44
-
18:22
-
18:19
-
17:52
-
17:51
-
17:31
-
17:29
-
16:48
-
16:44
-
14:37
-
13:12
-
11:03
-
10:23
-
09:45
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:17