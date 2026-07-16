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Матч Бублика и Алиса в Гштааде отложен на пятницу из-за дождя

Матч Бублика и Алиса в Гштааде отложен на пятницу из-за дождя
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Матч турнира АТР-250 в Гштааде между 11-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом и французом Кентеном Алисом, занимающим в мировом рейтинге 90-е место, отложен на пятницу, 17 июля, из-за начавшегося дождя. Спортсмены успели провести два сета и перевести игру в решающую партию, счёт в которой дошёл до 6:5 в пользу Бублика. Первый сет выиграл казахстанец – 7:6 (7:4), второй остался за французом (6:4).

Гштаад. 2-й круг
17 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 4 		6 5
         
Кентен Алис
90
Франция
Кентен Алис
К. Алис

Также на завтрашний день перенесён матч ещё одного казахстанского теннисиста Александра Шевченко и швейцарца Домининка Штефана Штрикера. Эти спортсмены остановили игру при счёте 4:3 в пользу Штрикера.

Гштаад. 2-й круг
17 июля 2026, пятница. 13:00 МСК
Александр Шевченко
100
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
3
4
         
Доминик Штефан Штрикер
360
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
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