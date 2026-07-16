Матч Бублика и Алиса в Гштааде отложен на пятницу из-за дождя

Матч турнира АТР-250 в Гштааде между 11-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом и французом Кентеном Алисом, занимающим в мировом рейтинге 90-е место, отложен на пятницу, 17 июля, из-за начавшегося дождя. Спортсмены успели провести два сета и перевести игру в решающую партию, счёт в которой дошёл до 6:5 в пользу Бублика. Первый сет выиграл казахстанец – 7:6 (7:4), второй остался за французом (6:4).

Также на завтрашний день перенесён матч ещё одного казахстанского теннисиста Александра Шевченко и швейцарца Домининка Штефана Штрикера. Эти спортсмены остановили игру при счёте 4:3 в пользу Штрикера.