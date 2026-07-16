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Турнир АТР-250, Гштаад: результаты матчей 16 июля

Турнир АТР-250, Гштаад: результаты матчей 16 июля
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Сегодня, 16 июля, на грунтовых кортах Гштаада, Швейцария, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад. Результаты матчей 16 июля:

  • Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Миомир Кецманович (Сербия) – 3:6, 6:3, 7:5;
  • Жайме Фария (Португалия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 7:6 (7:1), 4:6, 2:6;
  • Жером Ким (Швейцария) – Стефанос Циципас (Греция) – 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7).

Два запланированных на сегодня матча – между Александром Бубликом и Кентеном Алисом, а также Александром Шевченко и Домиником Штефаном Штрикером – были отложены на пятницу, 17 июля, из-за дождя.

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