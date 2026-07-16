Александр Бублик высказался о работе тренером после завершения карьеры

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения профессиональной карьеры, отметив, что не видит себя постоянным участником тура в качестве тренера или менеджера.

– После завершения карьеры вы вряд ли будете работать в туре?

– Я люблю этот спорт, люблю играть в теннис. Единственный игрок за 30 лет в топ-40 — это человек с 24 титулами «Большого шлема», и все знают, кто это.

За пределами топ-40 доходы становятся ниже, и меньше мотивации терпеть все сложности жизни в туре. Но, возможно, я сделаю это ради игрока из моей страны, хорошего друга или сына…

Если кто-то скажет: «Приезжай на Уимблдон, поработай над проектом» — конечно. Но ехать на турниры «челленджер» в глушь? Нет уж, спасибо. Менеджеру приходится много путешествовать и заботиться об игроках — задача не из лёгких, большинство профессионалов не проявляют особого интереса к теннису, и с ними нелегко ладить. А стать директором турнира позже? Почему бы и нет?

– Но пока вы ещё не готовы?

— Нет. Я люблю играть в теннис, бить по мячу, получать удовольствие на корте. Этим я хочу заниматься ещё несколько лет.

Мой идеальный сезон выглядел бы так: четыре турнира «Большого шлема», «Мастерсы», четыре обязательных турнира категории ATP-500 и два классных турнира ATP-250. Это означало бы меньше путешествий, больше времени дома с семьёй и друзьями, а также возможность иногда играть в красивом клубе с друзьями, – приводит слова Бублика Tennis Magazin.