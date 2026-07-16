Сегодня, 16 июля, на хардовых кортах Афин, Греция, продолжился турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. Турнир WTA-250, Афины. Результаты матчей 16 июля:

Алина Корнеева (Россия) — Энн Ли (США) — 6:2, 6:2;

Тереза Валентова (Чехия) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:3, 6:2;

Барбора Крейчикова (Чехия) — Кароль Монне (Франция) — 6:0, 6:2;

Клара Таусон (Дания) — Мирьяна Тона (Италия) — 6:4, 6:0.

Призовой фонд турнира в Афинах составляет € 246 388. Соревнования продлятся до 19 июля.