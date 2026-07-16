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Итоговый турнир АТР — 2027 пройдёт в Турине

Итоговый турнир АТР — 2027 пройдёт в Турине
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Итоговый турнир АТР в 2027 году пройдёт в Турине. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса и падела Италии.

Также в пресс-релизе говорится, что на турнире уже в этом году ожидается значительное улучшение инфраструктуры соревнований, в том числе увеличение вместительности главной арены до 13 500 мест.

Итоговый турнир проходит в Турине с 2021 года. В этом году он запланирован на период с 15 по 22 ноября. Согласно регламенту, в турнире принимают восемь теннисистов в одиночном разряде, а также восемь пар. Действующим чемпионом соревнований является нынешняя первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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