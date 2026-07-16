Турнир АТР-250, Бостад: результаты матчей 16 июля

Сегодня, 16 июля, на грунтовых кортах Бостада, Швеция, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. Турнир АТР-250, Бостад (Швеция). Результаты матчей 16 июля:

Николоз Басилашвили (Грузия) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, 7) – 5:7, 6:3, 4:6;

Андрей Рублёв (Россия, 1) – Андреа Пеллегрино (Италия, LD) – 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:3;

Алехандро Табило (Чили, 3) – Лаутаро Мидон (Аргентина, Q) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:4;

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Себастьян Баэс (Аргентина, 8) – 4:6, 2:6.

Турнир в Бостаде проходит с 13 по 19 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Лучано Дардери.