Турнир WTA-250, Яссы: результаты матчей 16 июля

Вчера, 16 июля, в Яссах, Румыния, продолжился розыгрыш грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250, Яссы, Румыния. Результаты матчей 16 июля:

Маяр Шериф (Египет) – Кайтлин Кеведо (Испания) – 6:3, 7:6 (7:2);

Александра Олейникова (Украина, 3) – Елена Приданкина (Россия, Q) – 6:1, 6:2;

Алевтина Ибрагимова (Россия, Q) – Паула Бадоса (Испания, WC) – 6:7 (5:7), 1:6, 6:4;

Панна Удварди (Венгрия, 5) – Катажина Кава (Польша) – 1:6, 7:5, 6:2.

Турнира в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей победительницей соревнований является румынская теннисистка Ирина Бегу.