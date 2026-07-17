«Надеюсь, что тоже буду в финале». Бадоса — о мотивации от испанской сборной по футболу

115-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что её мотивирует успех сборной Испании на чемпионате мира по футболу — 2026. В матче второго круга турнира категории WTA-250 в Яссах Бадоса обыграла россиянку Алевтину Ибрагимову.

– Победа Испании на чемпионате мира вас тоже мотивирует?

– Конечно! Я готова к финалу чемпионата мира в воскресенье и надеюсь, что сама тоже буду в финале. Давайте поболеем за Испанию! У нас всё получится, – сказала Бадоса в интервью на корте после встречи.

Сборная Испании в финале чемпионата мира — 2026 встретится с командой Аргентины. Заключительный матч турнира запланирован на воскресенье, 19 июля. В этот же день завершится женский турнир в Яссах.