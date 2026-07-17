«Надеюсь, что тоже буду в финале». Бадоса — о мотивации от испанской сборной по футболу
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115-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что её мотивирует успех сборной Испании на чемпионате мира по футболу — 2026. В матче второго круга турнира категории WTA-250 в Яссах Бадоса обыграла россиянку Алевтину Ибрагимову.
Яссы. 2-й круг
16 июля 2026, четверг. 17:40 МСК
275
Алевтина Ибрагимова
А. Ибрагимова
Окончен
1 : 2
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115
Паула Бадоса
П. Бадоса
– Победа Испании на чемпионате мира вас тоже мотивирует?
– Конечно! Я готова к финалу чемпионата мира в воскресенье и надеюсь, что сама тоже буду в финале. Давайте поболеем за Испанию! У нас всё получится, – сказала Бадоса в интервью на корте после встречи.
Сборная Испании в финале чемпионата мира — 2026 встретится с командой Аргентины. Заключительный матч турнира запланирован на воскресенье, 19 июля. В этот же день завершится женский турнир в Яссах.
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