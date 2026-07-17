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Турнир ATP-250, Умаг: результаты матчей 16 июля

Турнир ATP-250, Умаг: результаты матчей 16 июля
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Вчера, 16 июля, на грунтовых кортах в Умаге, Хорватия, продолжился турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. Турнир АТР-250, Умаг. Результаты матчей 16 июля:

Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Титуан Дрог (Франция) – 6:1, 6:3;

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттео Арнальди (Италия, 4) – 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4);

Роман Андреас Бурручага (Аргентина) – Камило Уго Карабельи (Аргентина, 7) – 6:2, 2:6, 6:3;

Алекс Молчан (Словакия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 2), – 3:6, 6:1, 6:2.

Турнир в Умаге проходит с 13 по 19 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Лучано Дардери.

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