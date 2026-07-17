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Чемпионка юниорского Уимблдона Пушкарёва рассказала, как победа повлияла на планы на год

Чемпионка юниорского Уимблдона Пушкарёва рассказала, как победа повлияла на планы на год
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Чемпионка юниорского Уимблдона-2026 Анна Пушкарёва рассказала о том, как после успеха в Лондоне поменялись её планы на сезон.

«Добавился только один турнир: благодаря победе на «Шлеме» у меня будет достаточно очков, чтобы попасть на юниорскую «итоговую восьмёрку» в Чэнду. А так, поеду на US Open.

Что касается взрослых турниров, то мы всё ещё не до конца для себя выработали стратегию, но я уже сейчас стараюсь смешивать пятнадцатитысячники [взрослые турниры серии W15] с юниорскими турнирами. Скоро будут взрослые соревнования в Астане. Я попала в десятку юниорского рейтинга, так что у меня будет больше уайлд-кард и возможности играть. Так что, уверена, мы рано или поздно составим нужный график», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В финальном матче юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Пушкарёва впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Полную версию интервью с Анной читайте на нашем сайте.

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