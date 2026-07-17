«Нет ощущения жизни «до» и «после». Россиянка Пушкарёва — о победе на юниорском Уимблдоне

17- летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва ответила, поделилась ли её жизнь на «до» и «после» от победы на юниорском Уимблдоне-2026.

«У меня такого ощущения нет. Я считаю, что это просто результат долгой работы, вознаграждение за все труды. Рано или поздно, если ты долго-долго работаешь, всё равно приходит результат. Это просто важный шаг на моём пути к профессиональному спорту, который даёт мне ещё больше мотивации работать», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В финальном матче юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Пушкарёва впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

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