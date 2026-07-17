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Чемпионка Уимблдона Пушкарёва рассказала о трудностях работы с отцом-тренером

Чемпионка Уимблдона Пушкарёва рассказала о трудностях работы с отцом-тренером
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Чемпионка юниорского Уимблдона-2026 Анна Пушкарёва рассказала, как им с отцом-тренером удаётся разделять личные и профессиональные отношения.

«Это очень непросто. Конечно, по-хорошему всегда должно быть место, в которое ты вернёшься и не будешь думать о теннисе, в котором можно разгрузиться. Правильно говорят: теннис теннисом, а дом должен быть домом, в котором ты чувствуешь себя уютно, комфортно, безопасно. Мы всё ещё работаем над этой концепцией. Уверена, нам есть куда двигаться (улыбается)», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Анной читайте на нашем сайте.

В финальном матче юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Пушкарёва впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

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