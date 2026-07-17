Пушкарёва рассказала, как предсказала свою победу на Уимблдоне-2026

Чемпионка юниорского Уимблдона-2026 Анна Пушкарёва поделилась историей, как одним рисунком предсказала себе победу в Лондоне.

«Моя первая тренер в Академии Александра Островского – Татьяна Жуковская – отправила мне фотографию, как я ещё в 2020 году нарисовала кубок Уимблдона. Это случилось, когда мы ехали на турнир до 13 лет первой категории в Санкт-Петербург. Причём мне этот снимок прислали в начале Уимблдона, и я подумала о том, какое же давление на мне теперь.

Но, что самое главное, я на том кубке написала год — 2026-й. Это смешно в том плане, что я тогда читала биографию Шараповой и думала: «Так, она в 17 уже выиграла взрослый Уимблдон, значит, и я смогу». Только я не дописала, что кубок должен быть взрослый. Так что… (улыбается)», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В финальном поединке юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

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