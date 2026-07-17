Пушкарёва поделилась впечатлениями от чемпионского бала на Уимблдоне

Победительница юниорского Уимблдона-2026 Анна Пушкарёва рассказала, как прошёл чемпионский бал после турнира.

«Остались впечатления, скорее, от процесса «до», потому что он занял больше времени, чем сам бал. Нас собирали на самом стадионе, всё это заняло часов шесть-семь. Нужно было сначала выбрать платье, потом тебя красили, делали причёску, всё перепроверяли.

Хотя и бал, конечно, мне сильно запомнился. Во-первых, не каждый день ходишь на такие мероприятия. Во-вторых, там были только чемпионы. Когда Синнер и Носкова в двух метрах от тебя сидят – это невероятные эмоции», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В финальном поединке юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

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