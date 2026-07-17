Чемпионка юниорского Уимблдона рассказала, как совмещать теннис с учёбой

17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва после победы на юниорском Уимблдоне раскрыла, как совмещает активную карьеру с учёбой.

«Тяжело – это ничего не сказать. Люди, которые живут в моём графике и при этом успевают учиться, – невероятные вундеркинды. Склоняю голову перед ними. По мне, это невозможно. Я прихожу с тренировок замотанная, вообще ничего не понимаю, а ещё в таких обстоятельствах учиться – это ни мне, ни учителям не в радость. На следующий год придётся сдавать экзамены. Не знаю, как… с божьей помощью, наверное.

Я больше по гуманитарным предметам. С математикой у меня было плохо класса с третьего. Я больше по таким наукам, как литература, история. Даже биология даётся гораздо проще, чем математика, геометрия и всё в этом духе», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В финальном поединке юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Полную версию интервью с Анной читайте на нашем сайте.