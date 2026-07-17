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Пушкарёва раскрыла главный ключ к победе на юниорском Уимблдоне-2026

Пушкарёва раскрыла главный ключ к победе на юниорском Уимблдоне-2026
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Российская теннисистка Анна Пушкарёва поделилась тем, что помогло ей победить на юниорском Уимблдоне.

«Терпение и то, что я от матча к матчу старалась много не думать. Делала то, что делаю обычно. Так и получилось набрать максимум. От игры к игре я всё больше набирала форму и на финал вышла с лучшей игрой, которую могла показать на турнире. Горжусь собой и тем, что смогла это сделать на первом корте, при всей атмосфере», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В финальном поединке юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Полную версию интервью с Анной читайте на нашем сайте.

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