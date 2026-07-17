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Чемпионка юниорского Уимблдона Пушкарёва объяснила, почему работает только с отцом

Чемпионка юниорского Уимблдона Пушкарёва объяснила, почему работает только с отцом
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Российская теннисистка Анна Пушкарёва после победы на юниорском Уимблдоне-2026 рассказала, как пришла к работе с отцом.

«Это деликатный вопрос относительно того, что у всех тренеров очень разный взгляд на теннис, процесс, технические, тактические моменты. Часто, как бы я ни хотела, я всегда отдавала приоритет именно мнению папы, и, если оно не сходилось с мнением тренеров, нам просто было тяжело работать. И это не значит, что кто-то из тренеров неправ. Это просто разное видение ситуации. Тем не менее каждый из тренеров занимает особенное место в моём сердце, они все мне дали опыт. И большое спасибо им за это», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В финальном поединке юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Полную версию интервью с Анной читайте на нашем сайте.

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