Чемпионка юниорского Уимблдона Пушкарёва призналась, что была готова выбыть в первом круге

17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва ответила, было ли у неё особое предчувствие перед победным Уимблдоном-2026.

«Совсем нет, абсолютно никакого предчувствия не было. Более того, я была практически уверена, что проиграю в первом-втором круге. Просто старалась готовиться к каждому матчу и делать то, что должна», — сказала Пушкарёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В финальном поединке юниорского Уимблдона Пушкарёва оказалась сильнее Синьжань Сунь из Китая со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Анна впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

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