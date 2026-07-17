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Турнир WTA-250 в Яссах: расписание матчей 17 июля

Турнир WTA-250 в Яссах: расписание матчей 17 июля
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Сегодня, 17 июля, в Яссах, Румыния, состоятся встречи 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей дня.

Теннис. WTA-250, грунт, Яссы. Расписание игрового дня на 17 июля (мск):

13:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Маяр Шериф (Египет);

14:30. Александра Олейникова (Украина) — Клара Бюрель (Франция);

17:30. Панна Удварди (Венгрия) — Паула Бадоса (Испания);

19:00. Тамара Зиданшек (Словения) — Петра Марчинко (Хорватия).

Турнир проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований в Яссах является 204-я ракетка мира представительница Румынии Ирина Бегу.

Календарь турнира в Яссах
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